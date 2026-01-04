İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın

İbrahim Tatlıses'e 2011'de düzenlenen saldırının faili Abdullah Uçmak, bir yakınının cenazesine katılmak için yoğun güvenlik önlemleri altında izinli olarak cezaevinden çıkarıldı. Uçmak'ın yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yönelik 2011'de düzenlenen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenazesine katıldı. Cezaevinden izinli olarak cenazeye gelen Uçmak için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Abdullah Uçmak'ın, bir yakınının cenazesi nedeniyle cezaevinden izin aldığı öğrenildi. Uçmak, izin kapsamında cenazeye katıldı.

Uçmak'ın cenazeye katılımı sırasında güvenlik güçlerinin bölgede geniş önlem aldı. Cenaze töreni boyunca olası bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik tedbirlerinin artırıldı. Pointer'ın servis ettiği görüntülerde cenazede etrafı jandarmalarla çevrili ve elleri kelepçeli olan Uçmak'a birçok kişinin sarıldığı anlar yer aldı.

Geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı tahliyemizi istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.