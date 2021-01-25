İbrahim Tatlıses'i vurmadan önce yollamış sır mektup ortaya çıktı!

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açtı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istendi.