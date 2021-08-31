İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın videosu sosyal medyayı salladı
Ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile beraber 'Haydi Söyle' şarkısını söyledikleri anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun?" notunu düştü.
Birlikte sayısız filme imza atan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu.Hülya Avşar'ı yazlık evinde ziyaret eden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile 'Haydi Söyle' şarkısını söyledi.
Tatlıses, o anları sosyal medya hesabında paylaştı:
"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağ olsun bizi bir karşılaması var, bize balık ikram etti. Hülya Hanım, lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin... Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun? Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin? Sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan! O bir Hülya Avşar der kardeşim... İşte Hülya Avşar böyle bir insan, tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"
İŞTE O ANLAR- HÜLYA AVŞAR VE İBRAHİM TATLISES'TEN 'HAYDİ SÖYLE'
Ünlüler camiasında 'vefa'nın yıllar içinde azalması bir gerçek olarak bilinir işken, ikilinin geçmişten gelen dostluğu dünden bugüne takdir topluyor.