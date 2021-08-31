İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın videosu sosyal medyayı salladı

"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağ olsun bizi bir karşılaması var, bize balık ikram etti. Hülya Hanım, lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin... Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun? Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin? Sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan! O bir Hülya Avşar der kardeşim... İşte Hülya Avşar böyle bir insan, tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"

İŞTE O ANLAR- HÜLYA AVŞAR VE İBRAHİM TATLISES'TEN 'HAYDİ SÖYLE'