İbrahim Tatlıses vasiyet etti: İki kişiyi asla affetmeyeceğim mezarıma gelmesinler

Vasiyet etti: Mezarıma gelmesinler

Kim olduklarını açıklamasa da, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişiyi işaret eden Tatlıses, "İki kişiyi asla affetmeyeceğim. Biri eril, biri dişi. İki kişi affımda yok! Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Beni kaybettiklerinde gözyaşı dökseler de umurumda değil.