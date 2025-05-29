İbrahim Tatlıses vasiyet etti: İki kişiyi asla affetmeyeceğim mezarıma gelmesinler
İbrahim Tatlıses son yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Tatlıses, iki kişiyi asla affetmeyeceğini söyledi. Tatlıses, "Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler" dedi. İbrahim Tatlıses'in bu sözleri kimler için söylediği merak edildi. İşte detaylar...
Magazin dünyasında zaman zaman şaşırtıcı vasiyetler gündeme gelir ama bu kez söz konusu olan yalnızca bir vasiyet değil; aynı zamanda yıllardır içinde biriktirilen kırgınlıkların açık bir ilanı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklamada geçmişte yaşadığı derin kırgınlıkları dile getirerek, bazı kişileri ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini vurguladı.
Vasiyet etti: Mezarıma gelmesinler
Kim olduklarını açıklamasa da, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişiyi işaret eden Tatlıses, "İki kişiyi asla affetmeyeceğim. Biri eril, biri dişi. İki kişi affımda yok! Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Beni kaybettiklerinde gözyaşı dökseler de umurumda değil.
-Hayatımda yerleri yok, olmayacak da. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok."sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
"Onlardan uzak olmak için şehir değiştirdim"
Bu kişilerle aynı şehirde bile bulunmak istemediğini belirten Tatlıses, yaşadığı yeri değiştirdiğini belirtti: "Sırf onların nefes aldığı yerden uzaklaşmak için İzmir'e taşındım. Gerekirse Bodrum'u da terk ederim. Gölgesi bile yeter artık... Hatta mahkemeye başvurup, bana yaklaşmalarını resmen engelleyeceğim."