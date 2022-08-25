İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Bodrum'daki kazadan görüntüler
BODRUM'da, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in aracıyla bir kamyonet çarpıştıktan sonra ikisi birlikte şarampole yuvarlandı. Tatlıses'in bilinci açık, ekiplerle konuştuğu öğrenildi. Ünlü sanatçının sağlık durumu iyi deniyor.
Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenildi.
Kurtarıldı
Araç içerisinde sıkışan Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi. Ünlü sanatçının sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi deniyor