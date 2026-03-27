İbrahim Tatlıses sosyal medyadan paylaştı: “Her yılan yerde sürünmez”

İbrahim Tatlıses’in özellikle kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında kullandığı ifadeler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı, yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken öfkesini gizlemedi. Açıklamalarında pişmanlık vurgusu da yapan Tatlıses, bazı çocuklarıyla ilgili duygularını daha farklı bir noktadan dile getirdi. Usta sanatçı, yaptığı açıklamada İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde üzerinden bir kıyaslama yaparak, “Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı” sözleriyle dikkat çekti. Bu cümle de kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.