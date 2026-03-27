İbrahim Tatlıses sosyal medyadan paylaştı: “Her yılan yerde sürünmez”
Aile içindeki gerilimle uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla yeniden gündeme gelen usta sanatçının yaptığı son gönderme, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.
Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, son dönemde özellikle aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla konuşulan sanatçı, yaptığı sert açıklamalarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Katıldığı bir programda duygularını oldukça sert sözlerle dile getiren Tatlıses, çocuklarına yönelik kırgınlığını açıkça ortaya koydu.
İbrahim Tatlıses’in özellikle kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında kullandığı ifadeler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı, yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken öfkesini gizlemedi. Açıklamalarında pişmanlık vurgusu da yapan Tatlıses, bazı çocuklarıyla ilgili duygularını daha farklı bir noktadan dile getirdi. Usta sanatçı, yaptığı açıklamada İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde üzerinden bir kıyaslama yaparak, “Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı” sözleriyle dikkat çekti. Bu cümle de kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.
İbrahim Tatlıses’in açıklamalarının ardından gözler çocuklarına çevrildi. Dilan Çıtak, yaptığı değerlendirmede babasına tamamen karşı olmadığını, asıl itirazının kendisine yönelik tavırlara olduğunu söyledi. Çıtak ayrıca hakkı olduğunu düşündüğü mirastan vazgeçmeyeceğini de ifade etti. Babasının gölgesinde büyüdüğü yönündeki yorumlara da değinen Dilan Çıtak, sadece babası tarafından değil, çevresi tarafından da zaman zaman engellendiğini dile getirdi.
Ahmet Tatlıses ise babasının sözlerine daha farklı bir yerden yanıt verdi. Baba ile evlat arasında nefret duygusunun olamayacağını söyleyen Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunlarının bu açıklamalarda etkili olduğunu savundu. Ayrıca mal varlığı ve aile içindeki dengelerle ilgili dile getirilen bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.