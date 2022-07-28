İbrahim Tatlıses şöhret etmişti! Bir dönemin yıldızı Engün Kalender'den kötü haber
İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği sanatçı Engün Kalender'in çöp evde yaşadığı iddia edildi! Şöhretini kaybeden ünlü sanatçının psikolojik sorunlarının olduğu ve evinden eşyalar fırlatarak birçok ünlü isme hakaretler ettiği söyleniyor.
İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinde şöhret ettiği eski yıldız Engün Kalender'den kötü haber geldi. Zamanla yıldızı sönen ünlü isimin çöp evde yaşadığı iddia edildi. Komşularının rahatsız olduğu eski yıldız psikolojik sorunlar yaşıyor. Evinden eşyalar fırlatarak ünlü isimlere hakaret eden Kalender'in komşuları evinin temizlenmesini istiyor!
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın iddiasına göre, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.
Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, “Asıl adı ile Engür Kalender, 7 yıl önce Şişli’de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileri ile yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı. Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor."
"Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor.” ifadelerini kullandı.