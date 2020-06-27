İbrahim Tatlıses şikayetçi olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile barıştı
'Beni tehdit ediyor' diyerek oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi olan İbrahim Tatlıses, sonunda barıştı, 2. Sayfa programına oğluyla birlikte röportaj verdi.
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti. Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
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Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Tatlıses, oğlu ile barıştı.
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''Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Adam gibi program yapın, ben ne dersem onu yapın.''
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''Beni bir tek Sibel Can ve Hülya Avşar arar... Onun dışında kimse aramaz. İsim yok, herkes kendini biliyor...''
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