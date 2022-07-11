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İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

Bayram’ın 2’inci günü Bodrum’da sahne alan İbrahim Tatlıses tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşattı.

İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum’da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses Bayram’ın 2’inci günü Günay restoranda sahne aldı. 

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İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

Söylediği unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşatan Tatlıses zaman zaman hareketli parçalarıyla Günay restoran gelen sevenlerini bir an olsun yerinde oturtturmadı.

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İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses Bayram mesajı vermeyi de ihmal etmedi. 

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İbrahim Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı

Tatlıses söylediği duygusal parçalara ise sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses’in performansı tam not aldı.

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