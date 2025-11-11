İbrahim Tatlıses ''Onun anasını avradını...'' demişti! Oğlu Ahmet Tatlıses'ten okkalı cevap...

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginler günden güne daha da tırmanıyor. Magazin gündeminden düşmek bilmeyen baba-oğul, mahkeme süreçleriyle ve yeni açıklamalarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Son olarak İbrahim Tatlıses, konserinde ''Onun anasını avradını...'' diyerek ağızları açık bırakan sözler kullanmıştı. Bakın oğlu Ahmet Tatlıses nasıl karşılık verdi...