'İbrahim Tatlıses öldü mü' haberlerine ünlü türkücüden tepki! Instagram'dan yanıtladı

"Allah cezanızı verecek"

Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses şunları söyledi;

5-6 gündür aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, ‘yok öldü, yok kalp krizi geçirdi’ ne kriz var ne ölme var.