İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in nişanına dair paylaştı: Eğer ki kızı vermeselerdi...

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in nişanına dair paylaştı: Eğer ki kızı vermeselerdi...
Oğlu İdo Tatlıses Yaşemin Şefkatli ile nişanlanan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından nişan törenine dair kare paylaştı altına da notunu ekledi.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2017 yılından beri birlikteliğini sürdürüyordu. İkili, birliktelikleri yıllar sonra nişanla taçlandırdı. İbrahim Tatlıses, müstakbel gelini ve oğluyla birlikte olduğu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ile birlikte paylaştığı gönderiye 'aldık gitti' notunu eklemişti.
Çiftin nişan merasiminden aile fotoğrafı olarak kayda bu görüntüler geçmişti. Tatlıses ve Şefkatli çiftinin gelecek yıl yaz mevsiminde dünyaevine girmesi bekleniyor.
Bu fotoğrafı paylaştı: İbrahim Tatlıses, 'Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle paylaşımda bulundu.