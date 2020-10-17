İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in nişanına dair paylaştı: Eğer ki kızı vermeselerdi...

Bu fotoğrafı paylaştı: İbrahim Tatlıses, 'Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle paylaşımda bulundu.