İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile bir araya geldi: Babasıyla benzerliği dikkat çekti
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile bir araya geldi. Elif Ada o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında dünyaevine girmiş, kısa süre sonra Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
Babası ile sık sık paylaşımlarda bulunan Elif Ada, 11 yaşına bastı. Elif Ada'nın git gide babasına benzemesi dikkatlerden kaçmadı. İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği 11 yaşındaki kızı Elif Ada babasıyla Bodrum'da bir araya geldi.
Elif Ada, babası ve annesiyle olan pozlarını paylaşarak, "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü.