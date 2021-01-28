İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile barıştı ev ziyareti buzları eritti

Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna, şu cevabı vermişti:

''Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok.''