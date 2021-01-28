İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile barıştı ev ziyareti buzları eritti
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile aralarındaki buzları eritti. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
İbrahim Tatlıses, bir dönem Kuşadası'ndan 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Dilan Çıtak, kendisine ev verilmediğini söylemiş, Tatlıses de, 'Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı' ifadelerini kullanmıştı.
Genç şarkıcı, babasının bu sözlerine sert yanıt vererek, "Bir şeylerin peşine düşmedim. Ben, ev, miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor." demişti.
Uzun süredir dargın olan baba-kız aralarındaki buzları eritti. Tatlıses, kızının evine gitti. Dilan Çıtak da o anları, "Evime hoşgeldiniz babacım" notuyla paylaştı. 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.
Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna, şu cevabı vermişti:
''Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok.''