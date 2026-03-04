İbrahim Tatlıses hakkında torunundan şok iddia! Oğlu için tetikçi tuttu mu?

"İDO'YA SALVOLAR"

İdo Tatlıses hakkında, "Kendilerini acındırıyorlar" yorumunu yapan Mert Tatlıses, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir 'dolandırıldım' diyor. İki sene sonra da asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" dedi. Dedesi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia eden Mert Tatlıses, "Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo Bey ne söylediğimi çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN ÜZERİNE EV YAPIYOR, SON DOLANDIRILDIM DİYE ORTAYA ÇIKIYOR"

İbrahim Tatlıses'in yaşadığı tüm maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu söyleyen torunu Mert Tatlıses, "İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da 'dolandırıldım' diye ortaya çıkıyor" dedi.