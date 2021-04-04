İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 20. bölümünde Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk oldu. Renkli anların yaşandığı program seyirciyi ekran başına kilitledi.