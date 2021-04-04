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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un dün akşamki bölümü sosyal medyada damga vurdu.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 20. bölümünde  Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk oldu. Renkli anların yaşandığı program seyirciyi ekran başına kilitledi.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

İbo Show'a Defne Samyeli simsiyah transparan tulumuyla damga vurdu.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

Gecenin devamında şarkı söylenen Defne Samyeli ve Işın Karaca sosyal medyanın diline düştü.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

Kıyafeti ve sesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Defne Samyeli ile İbrahim Tatlıses'le Işın Karaca'nın bakışı alay konusu oldu.

İşte atılan tweetler...

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