İbrahim Tatlıses galada yaptığı ile şaşırttı! Gonca Cilasun'un elini bakın neden öptü

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği Bak Postacı Geliyor filminin galası dün gerçekleşti. Gala sırasında İbrahim Tatlıses ve Gonca Cilasun'un katılımı dikkat çekti. Tatlıses'in Cilasun'un eline öpücük kondurduğu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İbrahim Tatlıses galada yaptığı ile şaşırttı! Gonca Cilasun'un elini bakın neden öptü - Resim: 1

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği Bak Postacı Geliyor filminin galası dün akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İbrahim Tatlıses galada yaptığı ile şaşırttı! Gonca Cilasun'un elini bakın neden öptü - Resim: 2

Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in yer aldığı filmin galasına sinema ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

İbrahim Tatlıses galada yaptığı ile şaşırttı! Gonca Cilasun'un elini bakın neden öptü - Resim: 3

Gala sırasında dikkat çeken isimlerden biri de İbrahim Tatlıses ve Gonca Cilasun oldu.

İbrahim Tatlıses galada yaptığı ile şaşırttı! Gonca Cilasun'un elini bakın neden öptü - Resim: 4

Cilasun'un eline öpücük kondurduğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Cilasun'un Tatlıses'in elinin üstüne elini koyması da büyük ilgi gördü. 

