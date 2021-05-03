İbrahim Tatlıses 'Evlendim' demişti 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla ilgili gerçek şaşırttı
İbrahim Tatlıses, İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Ardından ise yan çizdi.
9 yıllık bir aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan İbo Show'da geçtiğimiz cumartesi akşamı sürpriz bir açıklama yapıldı. İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi.
İlk başta herkesin İbrahim Tatlıses'in asistanı olarak bildiği Gülçin Karakaya'nın sevgilisi olduğunu daha önce milyonlara açıklayan Tatlıses bu kez de evlendiklerini söyledi. İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, şunları söyledi:
"Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim.''
26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile evlendiği yönündeki haberlerle kısa sürede gündem olan 69 yaşındaki ünlü sanatçı, sözlerinin yankı bulmasının ardından Hürriyet Kelebek'e açıklama yaptı.