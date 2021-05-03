İbrahim Tatlıses 'Evlendim' demişti 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla ilgili gerçek şaşırttı

İlk başta herkesin İbrahim Tatlıses'in asistanı olarak bildiği Gülçin Karakaya'nın sevgilisi olduğunu daha önce milyonlara açıklayan Tatlıses bu kez de evlendiklerini söyledi. İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, şunları söyledi: