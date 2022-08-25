İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi! Aracıyla şarampole yuvarlandı olay yeri görüntüleri

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kaza bölgesinden ilk görüntü geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı bölgeden görüntüler geldi.