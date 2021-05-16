İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi
Tam kapanma döneminde sahilin tadını çıkaran Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses benzetmesiyle olay oldu.
Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan tam kapanma kararını fırsata çeviren Mehmet Ali Erbil, sahile indi. 64 yaşındaki Erbil Yeniköy sahilinde güneşli havanın keyfini çıkardı.
“100 yıllık Yeniköylüyüm. Babam, dedem buralı” diyerek sahile attığı sandalyede oturan Erbil, yemek yiyip çay içti.
Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden şovmen, deniz manzarası eşliğinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Mehmet Ali Erbil, İsrail ordusunun Filistin’in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.