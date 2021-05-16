BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

Tam kapanma döneminde sahilin tadını çıkaran Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses benzetmesiyle olay oldu.

İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan tam kapanma kararını fırsata çeviren Mehmet Ali Erbil, sahile indi. 64 yaşındaki Erbil Yeniköy sahilinde güneşli havanın keyfini çıkardı. 

113
İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

“100 yıllık Yeniköylüyüm. Babam, dedem buralı” diyerek sahile attığı sandalyede oturan Erbil, yemek yiyip çay içti.

213
İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden şovmen, deniz manzarası eşliğinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

313
İbrahim Tatlıses benzetmesi olay oldu! 'İnsanlık dışı' deyip Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi

Gazetecilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Mehmet Ali Erbil, İsrail ordusunun Filistin’in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

413