İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele fotoğraf paylaştı...
Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses zor günleri geride bıraktı. Uzun zaman sonra aradığı sevgiyi bulan İbrahim Tatlıses Instagram'da aşka geldi. Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olan Tatlıses, sevgilisi ile Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
"Bizimki de leb-i orman"
İbrahim Tatlıses el ele fotoğraflarına "Deniz kenarında bazı evler vardır ya, leb-i derya... Bizimki de leb-i orman" notunu düştü.
İşte o paylaşım...
68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.
İş hayatını yoluna koyan Tatlıses'in aşk hayatında da her şey yolunda olduğunu sosyal medya hesabından sergiliyor...