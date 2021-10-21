İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses zor günleri geride bıraktı. Uzun zaman sonra aradığı sevgiyi bulan İbrahim Tatlıses Instagram'da aşka geldi. Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olan Tatlıses, sevgilisi ile Instagram'da takipçileri ile paylaştı.