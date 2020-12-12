İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan bakın neden ayrıldı
İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrıldı. İkilinin ayrılık sebebi de ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, yaz aylarında beraber kameralar karşısına çıkmış, Tatlıses, sevgilisini yere göğe sığdıramamıştı. Karakaya, Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğraflarını sildi.
İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ayrıldığının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girdi ve ilişkiyi bitirme kararı aldı.
Bir diğer iddia ise; yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğuydu.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'ya övgüler yağdırmış, şunları söylemişti:
Ona laf söylemeyin: "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.