İbrahim Tatlıses 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakayı ifşa etti! İşin aslı bakın neymiş
İbrahim Tatlıses son günlerde kendisinden 42 yaş küçük, sevgilisi olduğu söylenen Gülçin Karakaya hakkında ilk kez konuştu ve işin aslını anlattı. Aşk defteri hayli kabarık olan İbrahim Tatlıses 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'yı böyle savundu.
Ben kadınsız yapamam diyen ve geçmişten günümüze birçok aşk ve evlilik yaşayan 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in son sevgilisi olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, şu sıralar magazin gündeminin zirvesinde.
Geçtiğimiz günlerde ilk kez kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçen İbrahim Tatlıses'in yardımcım, elim kolum dediği Gülçin'e manidar bakışları ve sözleri acaba sevgililer mi sorusunu gündeme getirmişti.
Kısa sürede magazin basınının gündeminde ilk sırayı alan Gülçin Karakaya hakkında İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu ve işin aslını bir bir anlattı. Kimdir Gülçin size anlatayım diyen İbo, kafaları karıştıran açıklamaları bir bir sıraladı...
Ona laf söylemeyin: "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.