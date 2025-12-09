İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı...

46 yaşındaki Selim, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşamaya başladı. Keten'in Selim'i izlediği gece paylaştığı kalpli fotoğraf ve Selim'in "Fotoğraf bile koydu" yorumu, ikilinin ilişkisini gözler önüne sermişti. Selim, çift olarak ilk fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu.

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.