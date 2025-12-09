BIST 11.201
DOLAR 42,58
EURO 49,62
ALTIN 5.733,23

İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı...

|
İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı...

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçen yıl biten nişanlılığının ardından yeni bir ilişkiye adım attı. 46 yaşındaki Selim, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşamaya başladı.

İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı... - Resim: 1

46 yaşındaki Selim, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşamaya başladı. Keten'in Selim'i izlediği gece paylaştığı kalpli fotoğraf ve Selim'in "Fotoğraf bile koydu" yorumu, ikilinin ilişkisini gözler önüne sermişti. Selim, çift olarak ilk fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu.
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor. 

17
İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı... - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanarak evlilik hazırlığı yapan ancak ani bir kararla ilişkisini noktalayan Selim, yeni bir aşka yelken açtı.

27
İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı... - Resim: 3

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında yeni bir başlangıç yapan 46 yaşındaki Selim'in gönlünü, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdığı ortaya çıktı.

37
İbrahim Selim'den yeni aşkı ile samimi karelerini paylaştı... - Resim: 4

İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini doğruladı.

47