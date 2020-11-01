İbrahim Kutluay ile Edvina Sponz'dan kötü haber! Yasak aşk için Demet Şener'den boşanmıştı
Murat Özyeğin'in eski eşi Edvina Sponza için iki çocuğunun annesi olan Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay kötü haberi basın mensuplarına açıkladı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2018'de Demet Şener ile olan evliliğini bitirmişti. Kutluay, evliyken ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Edvina Sponza ile artık gizlenmeme kararı almıştı.
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İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza magazin gündeminde aşk dolu pozlarıyla sıkça haber olmuştu.
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Edvina Sponza, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şikayetçi olmuştu. Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı.
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Kutluay, uzaklaştırma kararına rağmen Sponza'nın geçtiğimiz hafta vefat eden babası Enzo Sponza'nın İzmir'deki cenaze törenine katılmıştı. Acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan Kutluay'a bir şans daha veren Sponza, şiddet olayına rağmen sevgilisini affetmişti.
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