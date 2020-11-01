İbrahim Kutluay ile Edvina Sponz'dan kötü haber! Yasak aşk için Demet Şener'den boşanmıştı

Kutluay, uzaklaştırma kararına rağmen Sponza'nın geçtiğimiz hafta vefat eden babası Enzo Sponza'nın İzmir'deki cenaze törenine katılmıştı. Acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan Kutluay'a bir şans daha veren Sponza, şiddet olayına rağmen sevgilisini affetmişti.