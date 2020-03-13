İbrahim Kalın 'koronavirüs' toplantısında alınan tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüs toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 5 saat sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Koronavirüs ile mücadele konusunda kapsamlı bir toplantı yapıldığını ifade eden Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.
Eğitime ara
Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı, bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız, ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyu ve ailelerle paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."
Spor müsabakaları seyircisiz
Kalın, spor müsabakalarının büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu anımsattı. "Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti: "Özellikle spor faaliyetlerinde böyle kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan biriydi. Tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet ertelemeleri, yönündedir. Daha önce sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."Kalın, dünyadaki tabloya bakıldığında şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini gördüklerini, bu kararlılıkla bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci birlikte yürüteceklerini vurguladı. Kamunun yanında vatandaşların tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmelerinin, dikkat etmelerinin son derece önem arz ettiğini anlatan Kalın, "Bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır." diye konuştu.