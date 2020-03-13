İbrahim Kalın 'koronavirüs' toplantısında alınan tedbirleri açıkladı

Spor müsabakaları seyircisiz

Kalın, spor müsabakalarının büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu anımsattı. "Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti: "Özellikle spor faaliyetlerinde böyle kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan biriydi. Tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet ertelemeleri, yönündedir. Daha önce sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."Kalın, dünyadaki tabloya bakıldığında şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini gördüklerini, bu kararlılıkla bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci birlikte yürüteceklerini vurguladı. Kamunun yanında vatandaşların tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmelerinin, dikkat etmelerinin son derece önem arz ettiğini anlatan Kalın, "Bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır." diye konuştu.