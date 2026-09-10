İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü

Ankara ile Bağdat arasında üst düzey bir temas gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da görüştü.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek bölgesel güvenlik ile istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları hakkında konuşuldu.

Irak'taki su altyapısının rehabilitasyonu, tarım projeleri, imar/iskan ve altyapı gibi projeler ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin konuların gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yapılabilecekler üzerinde de duruldu.

IRAK'TA TOPLANACAK SİLAHLAR

Görüşmede, Irak'ta yürütülen silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecine ilişkin hususlar da ele alındı.

Halbusi, Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğini yineleyerek, sürecin başarısının tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

MİT Başkanı Kalın ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi, ikili ve bölgesel konularda iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.