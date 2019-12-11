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İbrahim Kalın: Erdoğan ile Putin Suriye konusunda görüşecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına ilişkin bilgi veren Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de Küresel Mülteciler Forumu'na eş başkan olarak katılımı planlanmakta" dedi.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kalın, "Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak" diye konuştu.

Feyzullah Kıyıklık'nın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı ziyareti

Kalın, Feyzullah Kıyıklık'nın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı ziyaretine ilişkin soruya ise "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir" yanıtını verdi.

"F-35 ABD iç siyasetini konusu haline geldi"

ABD ile F-35 konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda" dedi.

"Libya'dan talep söz konusu değil"

Kalın, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin, "Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar" diye konuştu.

Doğa Kolejindeki mali kriz

Kalın, Doğa Kolejindeki mali krize yönelik soruyu, "Milli Eğitim Bakanlığının ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var" şeklinde yanıtladı.

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