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İbrahim Kahveci: Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesintiler artacak!

İbrahim Kahveci: Elektriğe ya zam yapılacak ya da kesintiler artacak!

Elektrik faturalarına zam yapılacağı iddiaları EPDK tarafından yalanlanmıştı. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, elektrikte yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek "Ya zam yapılacak ya da kesintiler artacak" dedi.

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Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, elektrik fiyatlarında üretici ve tüketicideki farka dikkat çekerken, "Adeta elektriksiz kalmakla karşı karşıyayız; ya zam yapılacak ya da kesintiler artacak" dedi. Kahveci, "Şimdi elektrik çarpacak" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl şubatta üreticide 0,288TL olan elektriği tüketiciye nihai fiyat olan 0,798TL’den satıyordu. Dikkat ederseniz aradaki fark 2,5 kat gibi bir şey...

Şimdi durum öyle değil. Nisan 22’de üreticide elektrik fiyatı 1,831TL ederken tüketiciye satış fiyatı 1,556 liraydı. Sanayici ve esnaf ise bu elektriği bizden çok daha yüksek fiyattan kullanıyor... O ayrı bir şey.

Aylık ortalamadan söyleyeyim: Üreticide fiyat 01-21 Haziran ortalaması 2,373TL; yani evlerde kullandığımız fiyatın (1,56 TL) çok ama çok üzerinde.

Sadece üreticideki fiyatı konut fiyatına yansıtıyoruz dersek en az yüzde 50 zam yapılması gerekiyor. Yok eskisi gibi elektriği normal piyasa satışı yapılsa durumu hiç düşünmeyin: FELAKET...

Evet, sistem kilitlendi. Adeta elektriksiz kalmakla karşı karşıyayız. Ya zam yapılacak ya da kesintiler artacak." 

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