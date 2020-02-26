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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Yürekliysen çık karşıma

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aracılar kullanarak kendisi aleyhine kampanya yapmakla suçlayıp, "Kapıdakileri bırak, yürekliysen karşıma çık" dedi.

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Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert göndermelerde bulundu.  Geçtiğimiz günlerde Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği'nin (TİAB) başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun aracılar kullanarak sosyal medya üzerinden kendisi aleyhine kampanya yaptırmasına ateş püskürdü.

Ekrem İmamoğlu'na yakın dernek

Yaşar Aşçıoğlu başkanlığındaki eski TİAB Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından yapılan seçimleri İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. Hacıosmanoğlu'nun başkan seçilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın olan Trabzon Fikir Kulübü’nün twitter hesabı üzerinden tepki gösterildi. 

Fikir Kulübü sosyal medyada ne dedi?

Yavuz Saltık'ın başkanlığını yaptığı Trabzon Fikir Kulübü'nün Twitter hesabından "İktidarı elinden aldığı dernek merkezi için sesini çıkartamayan Trabzonlu iş adamları çareyi kadınlara hakaretten yargılanan iktidara yakın sözde işadamına anahtarı teslim ederek kalibresini göstermiş. Aferin aferin.” paylaşımı yapıldı.

Kapıdakileri konuşturma kendin çık karşıma

Bu paylaşımın arkasında 25 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu düşünen İbrahim Hacıosmanoğlu, isim vermeden İmamoğlu'na meydan okudu: "20-25 yıllık dostuna, bana yüzüne karşı söyleyemiyor mu bunları? Tutup da kapıdakilerine mi söyletiyor? Ben onlarla muhatap olmam! Yürekliyse çıksın yüzüme söylesin.” 
 

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