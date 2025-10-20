İbrahim Erkal'la başrolü paylaşmıştı! Emine Ün'ün son hali bomba! Yıllara meydan okuyor
İbrahim Erkal'la başrolü paylaştığı Canısı dizisi ile yıldızı paylayan oyuncu Emine Ün adeta yıllara meydan okuyor. Fit görünümüyle dikkat çeken 48 yaşındaki Emine Ün estetik açıklaması yaptı. Son halini görenler şaşırdı kaldı.
İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan ve insanların hafızasına kazınan Emine Ün, sosyal medya pozları ve zaman zaman da özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 48 yaşındaki Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündeme geldi. Son hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evliliğinden kızı Duru ile sık sık pozlarını paylaşarak dikkat çeken güzel isim açıklamalarıyla dikkat çekti.
Kızı Duru'nun büyümesinden bahsederken "Yaşım 21 oluyor. O büyüdükçe ben de büyüdüm.
Korumacı bir anneyim ama bazen fazla geldiğimi düşünüyorum. Aradığımda ulaşmak istiyorum" diyen Emine Ün doğal güzelliğiyle konuşulsa da estetiğe de karşı değil.