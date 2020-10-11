İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı büyüdü! İşte son hali
52 yaşında hayatının kaybeden İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı Elif Su büyüdü.
Bir döneme söylediği şarkılarla damgasını vuran İbrahim Erkal 12 Nisan 20172de evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Erkal bir süre yoğun bakımda kalmıştı.
9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayatî fonksiyonlarının devam ettirildiği açıklanmıştı. 11 Mayıs 2017 günü Erkal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İbrahim Erkal'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.
Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.