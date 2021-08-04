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İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

MUĞLA MİLAS yangını ormanlık alanda devam ederken, Termik Santral'e yaklaşan alevlere gece karadan müdahale edildi. Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.

İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı. Alevlerin ortasında çekilen görüntülerde İbrahim Çelikkol'un en ön safta yangına müdahale ettiği görüldü.

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İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

Sandal, paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol, Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

En ön safta mücadele etti

Sandal'ın paylaştığı videoda Milas'ta termik santralin dibine kadar gelen alevlere karşı İbrahim Çelikkol'un en safta çalışmalara katıldığı görüldü. 

İŞTE İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ALEVLERİN ARASINA DALDIĞI O ANLAR

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İbrahim Çelikkol Milas yangınında Termik santrale yaklaşan alevlere daldı!

İtfaiye hortumuyla alevlere daldı

Çelikkol'un itfaiye aracının hortumuyla alevlerin yanına kadar girerek söndürme çalışmaları yapması dikkat çekti.

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