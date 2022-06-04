İbrahim Büyükak'tan, "takımı takarım" açıklaması
Ekranların fenomen komedi programı "Çok Güzel Hareketler Bunlar"daki yeteneğiyle tanınan ve son yıllarda kendi başına projeler üreten ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, görüntülendiği bir mekan çıkışında yeni projesi ve Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çiftiyle ilgili soruları yanıtladı. Sempatik oyuncu son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekti.
2017 yılından itibaren kendi başına projeler üretmeye başlayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni filmi ve mini dizisi hakkında konuşan oyuncu ve senarist Büyükak, evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftiyle ilgili de konuştu.
Büyükak, Amerika’da çektiği reklam filmi sonrası mini diziye başladığını belirterek, "Youtube’a mini bir dizi yapıyoruz" dedi.
"10-12 dakikalık videolardan oluşuyor, onu da çektim. Mini filmin de senaryosu bana ait. Oğuzhan ve Binnur Kaya oynadı, böyle güzel bir iş yaptık" dedi.
Yeni sinema filmi için kolları sıvadığını dile getiren Büyükak, "Haziran ve temmuz aylarını çalışarak geçireceğim, Eylül gibi çekimlere başlarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.