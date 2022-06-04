İbrahim Büyükak'tan, "takımı takarım" açıklaması

2017 yılından itibaren kendi başına projeler üretmeye başlayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni filmi ve mini dizisi hakkında konuşan oyuncu ve senarist Büyükak, evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftiyle ilgili de konuştu.