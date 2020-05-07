İbrahim Büyükak'tan maskeli kutlama yıldönümlerini unutmadı
İbrahim Büyükak karantina günlerinde Nurdan Beşen ile evliliklerinin ikinci yıl dönümlerini kutladı. Büyükak, Instagram'dan paylaşım yaptı.
İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile ikinci evlilik yıl dönümünü yaptığı paylaşımla kutladı. Koronavirüsten korunmak adına maske ve yüz koruyucu siperlik takarak çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
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İbrahim Büyükak, gönderisine "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni her halinle çok seviyorum" notunu düştü.
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Birçok ünlü isim ve aile yakınları da İbrahim Büyükak'ın paylaşımının altına yorum yaparak, tebriklerini ilettiler.
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Peki, İbrahim Büyükak kimdir?
İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı.
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