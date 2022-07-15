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İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

Son olarak "Bayi Toplantısı" filminde rol alan, "Çok güzel hareketler bunlar" ile ünlenen oyuncu İbrahim Büyükak eşi Nurdan Büyükak ile 2018 yılında evlenmişti. Çift üç sene sonra oğulları Aslan Oktay ile evliliklerini taçlandırmıştı. Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Büyükak geçtiğimiz gün oğluyla bir örnek giyindiği fotoğrafı "Pişti olduk" notuyla paylaştı...

İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

"Çok güzel hareketler bunlar" eğlence programıyla adını duyuran, sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam eden, son olarak "Bayi Toplantısı" filminde rol alan İbrahim Büyükak 2018 yılında eşi Nurdan Büyükak ile dünya evine girmiş, 2021'de oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına almıştı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Büyükak önceki gün sosyal medya hesabından oğluyla bir örnek giydiği fotoğrafını paylaşarak "Pişti olduk" notunu düşerek, sarı kalp emojisi koydu. O paylaşıma kayıtsız kalamayan eşi "Sarı fırtınamlar" notunu düştü... 

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İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

Oğluyla bir örnek giyindi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen ve daha sonra '3 Adam' adlı programda sunuculuk yapan İbrahim Büyükak geçtiğimiz sene baba olmuştu. Ünlü isim oğluyla bir örnek giyinip poz verdi.

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İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

Oğlu 1 yaşına basmıştı

28 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen Aslan Oktay, geçtiğimiz haftalarda bir yaşına basmıştı. Nurdan- İbrahim Büyükak çifti, oğullarının doğum gününü, bir gün öncesinde aile büyükleriyle kutlamıştı.

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İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

Oğlunun doğum gününü aile arasında kutladı

Kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımında; "Aslan’ın ilk doğum gününü anneanne, babaanne ve dedeleriyle kutladık" ifadelerini kullanmıştı.

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