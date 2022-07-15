İbrahim Büyükak oğluyla pişti oldu! Eşi o paylaşıma "Sarı fırtınamlar" yorumunu yaptı

"Çok güzel hareketler bunlar" eğlence programıyla adını duyuran, sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam eden, son olarak "Bayi Toplantısı" filminde rol alan İbrahim Büyükak 2018 yılında eşi Nurdan Büyükak ile dünya evine girmiş, 2021'de oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına almıştı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Büyükak önceki gün sosyal medya hesabından oğluyla bir örnek giydiği fotoğrafını paylaşarak "Pişti olduk" notunu düşerek, sarı kalp emojisi koydu. O paylaşıma kayıtsız kalamayan eşi "Sarı fırtınamlar" notunu düştü...