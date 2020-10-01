İbo Show'un ilk konukları belli oldu! Sibel Can dostunu yalnız bırakmadı
İbo Show yeniden ekrana dönerken konukları da merak konusu oldu. 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programını yeniden sunmaya başlayacak.
Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.
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İlk konuklar Sibel Can ve Şafak Sezer
TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu devisimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.
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9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti.
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İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.
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