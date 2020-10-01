İbo Show'un ilk konukları belli oldu! Sibel Can dostunu yalnız bırakmadı

İlk konuklar Sibel Can ve Şafak Sezer

TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu devisimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.