İbo Show'daki ' Eşarbını yan bağlama' videosu viral oldu Doğa Bekleriz'e reklam teklifi yağıyor!

Seneler önce İbo Show’da manken Doğa Bekleriz, İbrahim Tatlıses’ten ısrarrlı şekilde 'Eşarbını Yan Bağlama'yı söylemesini istemişti. O video yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü manken Doğa Bekleriz, yıllar önce İbo Show'a konuk olduğu bir videosuyla yeniden gündeme gelerek viral oldu.

İbrahim Tatlıses 'Ağrı Dağı'n eteğinde' türküsünü söylemeye hazırlanırken ünlü türkücüyü durdurup 'Kurbanın olayım'Eşarbını Yan Bağlama'yı söyle dedikten sonra, isteğini kırmayan İbrahim Tatlıses şarkıya girdiğinde sevincinden 'Aaaa' diye bağıran Doğa Bekleriz'in şarkı esnasındaki heyecanı ve dansları sosyal medyayı yıllar sonra yeniden kırdı geçirdi.

Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Magazin Masası'na telefonla bağlanan Bekleriz, videodan sonra kendisine reklam teklifi yağdığını söyledi.





"Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum"

2017'deki “Eşarbını yan bağlama” videosuyla yeniden gündeme gelen Doğa Bekleriz konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanan ünlü isim, açıklamasında; "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

"Telefonlarım susmuyor. Ben de kendimi izliyorum dış gözle"v

Sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı programda bu şekilde gelmekten mutlu olduğu söyleyen Doğa Bekleriz, "Telefonlarım susmuyor. Ben de kendimi izliyorum dış gözle" yorumunda bulundu.

Doğa Bekleriz, ayrıca videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından eşarp firmalarından reklam teklifleri aldığını da belirtti.