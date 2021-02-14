İbo Show'da gören şaştı kaldı! Burak Kut'un son hali herkesi şaşırttı
Star TV'de yayınlanan İbo Show programına katılan Burak Kut Twitter'ı yıktı geçti.
Dokuz yıl aradan sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla dün akşam izleyicilerin karşısına çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kut'un son hali damga vurdu.
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İbo Show, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege’yi konuk ederek unutulmaz bir 90’lar gecesine imza attı.
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Sosyal medyaya damga vuran 90'ların ünlü isimlerinin arasından Burak Kut Twitter'da gündem oldu.
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Yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki Burak Kut'a yorum yağdı.
İşte sosyal medyada atılan tweetler...
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