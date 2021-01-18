İbo Show'a Haluk Levent katıldı tepki çekince 'Bana güvenmeyin demiştim' dedi!
Star TV'de yayımlanan İbo Show programına katılan Haluk Levent, tepki çekince bombayı patlattı.
İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranlarında sunduğu İbo Show programı her hafta sosyal medyayı sallıyor. Bu hafta ise konukları henüz program yayımlanmadan olay yarattı. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır yer aldı.
Henüz konuklarının yeni belirlenmesiyle daha olay olan İbo Show yayımlandığı gece Twitter'ı yıktı. En çok yorum yapılan isimlerden biri ise Haluk Levent idi. Levent, İbo Show' katıldığı için epey eleştirildi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.
Haluk Levent ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Levent, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Haluk Levent'in İbo Show'da olmasını eleştirenler olduğu gibi destekleyenler de vardı. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısı programı Haluk Levent için izlediklerini yazdı. İşte yapılan o yorumlardan bazıları...