İbo Show'a Haluk Levent katıldı tepki çekince 'Bana güvenmeyin demiştim' dedi!

Henüz konuklarının yeni belirlenmesiyle daha olay olan İbo Show yayımlandığı gece Twitter'ı yıktı. En çok yorum yapılan isimlerden biri ise Haluk Levent idi. Levent, İbo Show' katıldığı için epey eleştirildi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.