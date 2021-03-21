İbo Show Survivor Sen Çal Kapımı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e fark attı! Zirve bakın kimin
20 Mart 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Kardeşlerim, Sen Çal Kapımı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş'in konuk olduğu İbo Show'un dün akşamki bölümü sosyal medyada büyük ses getirdi. Renkli anların yaşandığı programın sosyal medyadaki başarısı reytinglere yansımadı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 56. Bölümünde; Yeni bir hayata başlamak için adım atan Kuzey, şimdi ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Sevenlerinin elinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmez. Yıldız’ın acısı ise herkesten daha büyüktür. Hem yirmi yıldır yolunu gözlediği aşkı ellerinden kaymak üzeredir, hem de buna kendisinin sebep olduğunu düşünmektedir. Elinden gelse, eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek, onu başka bir iş için zorlamayacaktır ama artık her şey kaderin elindedir. Yıldız’ın da buna razı olmaktan başka şansı yoktur. Yalnızca Kuzey için parlayan Yıldız, bir yıl bile sürmeyen vuslatı mı beklemiştir bunca yıl?
Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düştüğü Sen Çal Kapımı'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Haftalardır ilk 10'a giremeyen Sen Çal Kapımı dün akşamda ilk 10'un dışında kaldı.
Kısa zamanda yüreklere işleyen hikayesiyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kardeşlerim reytinglerde büyük başarı gösterse de zirveye yerleşmeyi başaramadı. Güçlü rakibi karşısında Kardeşlerim ilk sırayı zorluyor.