İbo Show Survivor hüsrana uğradı! Reytinglerde zirve bakın kimin oldu
Cumartesi gününün reyting karnesi belli oldu. Açıklanan tablo İbo Show ve Survivor'u mutlu etmedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları seyirci televizyon ekranlarına kilitleniyor. Cumartesi akşamları reyting sonuçlarında bu hafta herkesi şaşırtan bir tablo ortaya çıktı.
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Survivor 2021'in başlamasıyla birlikte cumartesi akşamları İbo Show - Survivor rekabetinin olacağı düşünülürken 2 programda dün akşam reytinglerde hüsrana uğradı.
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Reytinglerde zirveye yerleşen program İbo Show ve Survivor'a fark atması herkesi şaşırttı.
İşte Cumartesi reyting sonuçları...
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10. Haber Önü (Show TV)
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