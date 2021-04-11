İbo Show Survivor dibe çakıldı Savaşçı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı'na büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin
10 Nisab 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Kardeşlerim, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
Yıldız’ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe verdiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.
Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde suların durulmadığı Kardeşlerim'in son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
9 yıl aradan sonra geri dönen İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'un dün akşamki bölümünde Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oldu. Renkli anların yaşandığı program reytinglerde çakıldı.
Survivor'da eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Market ve dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021 reytinglerde zirve yarışından koptu.