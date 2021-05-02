İbo Show Survivor çakıldı Savaşçı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı'na büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin
1 Mayıs 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Kardeşlerim, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
Sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği’ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk’ü ne de Albay Kopuz’u buna inandırması hiç kolay olmadığı Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verdi ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dün akşamki bölümüyle umduğu başarıyı reytinglerde yakalayamadı.
Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç'ın konuk olduğu İbo Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Kadir, Ömer’i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye’yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı.. Doruk’un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirdiği Kardeşlerim haftalardır zirvede olduğu reyting yarışını bu hafta kaybetti.