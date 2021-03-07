İbo Show Survivor çakıldı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim Sen Çal Kapımı'ya şok! Zirve bakın kimin

Kuzey, herkesin iyi olduğundan emin olup küçük bir ara verdiği balayına döndüğü sırada başka bir felaket haberiyle sarsıldığı Kuzey Yıldızı'nda heyecan doruk seviyeye ulaştı. Sevilen dizi güçlü rakipleri karşısında kan kaybetmeye başladı.