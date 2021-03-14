İbo Show Sen Çal Kapımı reytinglerde çakıldı Survivor Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e büyük şok
13 Mart 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, İbo Show'u hüsrana uğrattı. Survivor, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kardeşlerim'e fark atıp zirveye yerleşen dizi şaşırttı.
Final yapacağı iddialarıyla çalkanan İbo Show, 16 bölümlük yeni bir sözleşme imzalayarak iddiaları yalanlamıştı. Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan konuk olduğu dün akşamki bölümde İbo Show reytinglerde dibe çakıldı.
55. bölümüyle dün akşam seyirciyle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey, Yıldız’ın yokluğunda restoranı ayakta tutmaya çalışmaya devam etmeye çalıştı. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizi reytinglerdeki yerini korudu.
Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda’yı bir araya getirdiği Sen Çal Kapımı'nın son bölümünü reytinglerde hüsran uğradı. Dizi haftalardır ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor'ın dün akşamki bölümünde ünlüler ve gönüllüler market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda yarıştı. Barış'ın diskalifiye olmasının ardından dengelerin değiştiği yarışma reytinglerde yükselişe geçse de zirveyi rakibine kaptırdı.