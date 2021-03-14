İbo Show Sen Çal Kapımı reytinglerde çakıldı Survivor Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e büyük şok

Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda’yı bir araya getirdiği Sen Çal Kapımı'nın son bölümünü reytinglerde hüsran uğradı. Dizi haftalardır ilk 10'a girmeyi başaramadı.