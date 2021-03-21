İbo Show Sen Çal Kapımı dibe çakıldı Kardeşlerim Sen Çal Kapımı Kuzey Yıldızı'na büyük şok

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 56. Bölümünde; Yeni bir hayata başlamak için adım atan Kuzey, şimdi ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Sevenlerinin elinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmez. Yıldız’ın acısı ise herkesten daha büyüktür. Hem yirmi yıldır yolunu gözlediği aşkı ellerinden kaymak üzeredir, hem de buna kendisinin sebep olduğunu düşünmektedir. Elinden gelse, eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek, onu başka bir iş için zorlamayacaktır ama artık her şey kaderin elindedir. Yıldız’ın da buna razı olmaktan başka şansı yoktur. Yalnızca Kuzey için parlayan Yıldız, bir yıl bile sürmeyen vuslatı mı beklemiştir bunca yıl?