İbo Show için kanaldan flaş karar! Her hasta sosyal medyayı sallıyordu
9 yıl sonra Star TV ekranlarına geri dönen İbo Show için kanaldan flaş bir karar geldi. Yeni konukları da sosyal medyayı salladı
İbrahim Tatlıses, 9 yıllık bir aranın ardından yeniden İbo Show programıyla ekranlara geri döndü. İbo Show'un geri dönmesiyle sosyal medyada her cumartesi konuşulan konulardan biri halini aldı. Program yeniden izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı.
Star TV'de bu konuyu göz ardı etmedi ve İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı için yeni bir karar aldı. Beklenenden daha fazla izlenen, her hafta reytinglerini biraz daha arttıran program, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.
Temizmagazin'de yer alan habere göre, Star TV aldığı flaş bir kararla İbrahim Tatlıses ile sözleşme yeniledi. İbo Show ikinci 13 bölüm anlaşmasını yaptı.
Öte yandan İbo Show programının 10. bölüm konukları da belli oldu, ilk fragman yayımlandı.