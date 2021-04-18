İbo Show Gönül Dağı Survivor Savaşçı Kuzey Yıldızı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin
17 Nisan 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Gönül Dağı, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
Kuzey ve Yıldız, sonunda bebeklerini kucaklarına almış, Yıldız da sağlığına kavuştu. Yirmi bir yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal, sonunda tüm gerçekliğiyle karşılarında durduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.
Gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirdiği Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde geçen haftaya göre yükselişe geçse de zirve yarışına dahil olamadı.
Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele yaşandı. Haftanın ilk eleme adayı dün akşam belli olduğu Survivor reytinglerde hüsrana uğradı.
Taner ve amca oğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşa kapıldığı Gönül Dağı'nın son bölümü haftalar sonra ilk kez zirveyi rakibine kaptırdı.