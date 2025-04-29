BIST 9.225
DOLAR 38,45
EURO 43,86
ALTIN 4.101,22
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu: 30 şüpheli için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu: 30 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 48 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İBB'ye 2. dalga operasyonunda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgilerde, savcılık 30 şüpheli hakkında tutuklama talep etti.

18 şüpheli için ise adli kontrol istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak
Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır
Netanyahu'nun aracının bulunduğu konvoyda kaza
Netanyahu'nun aracının bulunduğu konvoyda kaza
Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Soma'daki maden faciası davasında karar!
Soma'daki maden faciası davasında karar!
Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu!
Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu!
Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mattarella Roma’da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mattarella Roma’da bir araya geldi
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı
Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı